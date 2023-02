VIDEO: जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट देख रह जाएंगे हैरान! शानदार गेंदबाज का वीडियो हुआ वायरल, फैंस ने दी सलाह

नई दिल्ली. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. अब टीम इंडिया फाइनल से महज 1 कदम दूर है. लेकिन इंजरी टीम के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है. टीम के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. वहीं, विस्फोटक बैटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के कार एक्सीडेंट ने भी भारतीय टीम की नींदे हराम कर दी थीं. अब टीम इंडिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है.

स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को टी20 वर्ल्ड कप से पहले मैदान में लाया गया था. लेकिन उनकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और फिर उन्हें रिहैब के लिए भेज दिया गया. 2023 की शुरुआत में भी बुमराह की वापसी लगभग तय थी. लेकिन मैच के एक दिन पहले ही उनकी पीठ में जकड़न के कारण बाहर कर दिया गया. अब इस गेंदबाज ने टीम इंडिया के साथ-साथ मुंबई इंडियंस को भी बड़ा झटका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह आईपीएल 2023 से बाहर हो चुके हैं. इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी खेलते नजर नहीं आएंगे.

बॉबी देओल का वीडियो हुआ वायरल

बुमराह के बाहर होने के बाद चारो तरफ चर्चा है तो उनके रिप्लेसमेंट की. फैंस तरह-तरह की सलाह देते नजर आ रहे हैं. लेकिन इस बीच बुमराह के रिप्लेसमेंट के लिए बॉबी देओल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह शानदार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. एक फैन ने उन्हें स्टार पेसर का रिप्लेसमेंट बता दिया है.

As #JaspritBumrah is all set to miss IPL2023, Mumbai Indians can pick him as his replacement pic.twitter.com/mG897SkezJ

— sudhanshu’ (@whoshud) February 26, 2023