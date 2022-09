PAK VS SL: भारतीय पत्रकार के सवाल पर तिलमिलाए रमीज राजा, छीन लिया मोबाइल फोन-VIDEO

नई दिल्ली: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुए एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने 23 रनों से जीत दर्ज की और छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान की हार के बाद जब पत्रकारों ने पीसीबी (Pakistan Cricket Board) के सीईओ और पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा से सवाल-जवाब करने गए तो वह भारतीय पत्रकार के साथ ही बदसलूकी से पेश आएं.

एशिया कप 2022 के फाइनल के बाद जब भारतीय पत्रकार ने रमीज से पूछा कि “क्या पाकिस्तान की आवाम हार से दुखी हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे?” इस सवाल पर रमीज ने जवाब दिया, “आप इंडिया से होंगे? आप तो बड़े खुश होंगे..? इतना ही नहीं रमीज राजा कुछ कदम आगे बढ़े और वह सवाल पूछने वाले पत्रकार का मोबाइल फोन भी छीनते दिखें. ट्विटर पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

क्या मेरा सवाल ग़लत था – क्या पाकिस्तान के फ़ैन नाखुश नहीं है – ये बहुत ग़लत था एक बोर्ड के चेयरमैन के रूप में – आपको मेरा फ़ोन नहीं छीनना चाहिये था – that’s not right Mr Chairman Taking my phone was not right @TheRealPCB @iramizraja #PAKvSL #SLvsPAK pic.twitter.com/tzio5cJvbG

