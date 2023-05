रवींद्र जडेजा के ट्वीट से मचा हड़कंप, फैंस इस टीम में आने की कर रहे हैं अब मांग

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का पहला क्वालीफायर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मंगलवार को चेन्नई में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में सीएसके की टीम उम्दा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही. मैच के दौरान उम्दा प्रदर्शन करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड मिला. वहीं जडेजा को सराहनीय प्रदर्शन के लिए ‘मोस्ट वैल्युएबल एसेट ऑफ द मैच’ चुना गया.

जीटी के खिलाफ मिले इस अवॉर्ड के बाज रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने एक खास ट्वीट किया. जिसपर फैंस अपनी खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ फैंस अपना विचार साझा करते हुए उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं. हाल यह रहा कि उनके इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर कुछ देर के लिए ‘कम टू आरसीबी’ हैशटैग ट्रेंड करने लगा था.

सोचिए अगर किंग कोहली और सर जडेजा दोनों एक साथ आरसीबी के लिए खेलते हैं.

क्लासिकल विराट कोहली और सर रवींद्र जडेजा एक टीम में.

आरसीबी में आओ जड्डू.. हम आपको चीयर करेंगे.

Beautiful video when Ravindra Jadeja was trying to act like Virat Kohli in a fun game with Rohit Sharma.

come to rcb jaddu.. we’ll cheer for you ♥️pic.twitter.com/rsRLN4ZzdI

