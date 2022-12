VIDEO: एक ही शतक में हैरी ब्रूक के ठीक नीचे कैसे आया पाकिस्तानी बल्लेबाज? पीसीबी ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच पहला टेस्ट कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने शतकीय पारी खेली. वहीं, 4 साल बाद टीम में वापसी कर रहे पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने भी 86 रन बना दिए.

उसके बाद सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज आगा सलमान ने भी कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने मेहमान टीम के गेंदबाजों को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और बेहतरीन शतकीय पारी को अंजाम दे दिया. टेस्ट करियर का छठा मुकाबला खेलते हुए आगा खान ने अपने करियर का पहला शतक जड़ा. लेकिन वह हैरी ब्रूक के तुरंत नीचे आ गए हैं. इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में तीन शतकीय पारियों को अंजाम दिया था. जिसमें एक शतक कराची में भी आया था. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कराची नेशनल स्टेडियम में शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों में आगा खान अपना नाम दर्ज करते नजर आ रहे हैं.

First Test hundred 👏@SalmanAliAgha1 enters his name on the National Bank Cricket Arena Honours Board for his fine 1️⃣0️⃣3️⃣ ✍️#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/bRrQwcFV79

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 27, 2022