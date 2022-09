अजिंक्य रहाणे ने दोहरा शतक लगाने वाले युवा खिलाड़ी को भेजा मैदान के बाहर, ये है पूरा मामला

नई दिल्ली. वेस्ट जोन के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने साउथन जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी फाइनल के आखिरी दिन अनुशासनहीनता दिखाने वाले अपने साथी यशस्वी जायसवाल को मैदान छोड़ने का आदेश देकर नई मिसाल पेश की. जायसवाल ने वेस्ट जोन की दूसरी पारी में दोहरा शतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन रविवार (25 सितंबर) को जब साउथन जोन 529 रन के विशाल लक्ष्य के सामने अपनी पारी आगे बढ़ा रहा था तब वह विवादों में फंस गए. इस 20 वर्षीय खिलाड़ी ने साउथ जोन के बल्लेबाज रवि तेजा पर छींटाकशी की जिसके बाद उनके कप्तान रहाणे ने उन्हें मैदान से बाहर जाने के लिए कहा.

यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज के करीब फील्डिंग कर रहे थे और लगातार छींटाकशी करने के कारण रवि तेजा ने उनकी शिकायत भी की. जायसवाल को चेतावनी दी गई थी लेकिन पारी के 57वें ओवर में जब मैदानी अंपायर ने उनकी शिकायत की तो रहाणे ने उनसे बात की. फिर रहाणे ने उन्हें मैदान से बाहर जाने को कहा. इसके बाद वेस्ट जोन ने 10 खिलाड़ियों के साथ ही फील्डिंग किया. यशस्वी जायसवाल 7 ओवर तक मैदान से बाहर रहे और उसके बाद ही फील्डिंग करने के लिए लौटे. वेस्टजोन ने यह मैच 294 रन से जीता और जायसवाल को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया.

Batter Ravi Teja was having some issues with Yashasvi Jaiswal, so after warning him first and seeing it still happen, Captain Ajinkya Rahane tells his own teammate to leave the field!pic.twitter.com/R1sPozKFjF

