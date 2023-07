नई दिल्ली. पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) को टीम इंडिया (Team India) का नया चीफ सेलेक्टर नियुक्‍त किया गया है. अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने मंगलवार को अजीत का वर्चुअल इंटरव्‍यू लिया, जिसके बाद उनकी नियुक्ति की औपचारिकता पूरी की गई. अगरकर ने 26 टेस्‍ट, 191 वनडे और चार टी20 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्‍व किया.वनडे में इनकी गिनती देश के अग्रणी गेंदबाजों में होती है. अच्‍छे गेंदबाज के अलावा वे निचले क्रम के उपयोगी बैटर भी रहे हैं. टेस्‍ट में 58, वनडे में 288 और टी20I मैचों में तीन विकेट अगरकर के नाम पर दर्ज हैं.

चीफ सिलेक्‍टर चुने जाने के बाद अजीत का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे टीम के अपने पूर्व सहयोगी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के साथ लंदन में लंच टेबल पर नजर आ रहे हैं. सचिन की पत्‍नी अंजलि, युवराज की पत्‍नी हेजल और अगरकर की पत्‍नी फातिमा भी फोटो में हैं. तीनों पूर्व क्रिकेटर लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं. इस फोटो से इन पूर्व क्रिकेटरों के परिवारों की बांडिंग का अंदाज लगाया जा सकता है. बता दें, सचिन की कप्‍तानी में अगरकर ने कई मैच खेले हैं. यही नहीं, मुंबई के इन दोनों प्‍लेयर ने एक ही कोच-रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट की बारीकियां साीखी थीं.

Reunion of Sachin, Yuvraj, Agarkar and their families.

A lovely picture! pic.twitter.com/zC8H60p5pB

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 4, 2023