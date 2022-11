शुभमन गिल का नहीं हुआ चयन तो पूर्व दिग्गज ने छोड़े सवालों के तीर, बोले- आप इस खिलाड़ी से क्या.....

हाइलाइट्स भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 4 दिसंबर को होगी. न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 1-0 से शिकस्त दी है.

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया (India vs New Zealand) को वनडे सीरीज में 1-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी है. इस बीच टीम प्रबंधन की काफी आलोचना हो रही है. वहीं, अब टीम इंडिया बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रही है. जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है. बांग्लादेश दौरे पर कई खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है जिसके बाद टीम प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने भी शुभमन गिल के चयन को लेकर अपनी खरी प्रतिक्रिया दी है.

टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद से ही टीम प्रबंधन की जमकर आलोचना की गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर ओपनर शुभमन गिल ने शुरुआती दो मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी की. दूसरा मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया. जिसके कारण दाएं हाथ के बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके. पहले मुकाबले में युवा बल्लेबाज ने 50 रनों की पारी खेली, वहीं दूसरे मुकाबले में भी 45 रन बनाकर खेल रहे थे. आकाश चोपड़ा ने इन दोनों पारियों को याद करते हुए टीम प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं.

शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में हैं- आकाश चोपड़ा

पूर्व दिग्गज ने बांग्लादेश दौरे को लेकर कहा, ‘शुभमन गिल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं. उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया. वह थक नहीं गए हैं और उन्हें किसी तरह के वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. अब आप शुभमन गिल से क्या कहने वाले हैं?’

एमएस धोनी नहीं बल्कि हरभजन भी लगा सकते हैं हैलीकॉप्टर शॉट, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

दीपक हुड्डा को नहीं मिल पर्याप्त मौके

दीपक हुड्डा को लेकर भी आकाश चोपड़ा ने खरी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा, ‘दीपक हूडा को संजू सैमसन के स्थान पर पिछले वनडे में शामिल किया गया. वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ एक ही मैच में मौका दिया इसलिए उन्हें भी वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है. पहले वनडे में भी वो नहीं खेले थे. दीपक हूडा को आराम क्यों दिया जा रहा है ये मुझे नहीं पता है.’

