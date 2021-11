दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी ने टी20 में मचाया कोहराम, बल्लेबाज नहीं बना पा रहे रन, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया

नई दिल्ली. अक्षय कर्नेवार (Akshay Karnewar) ने टी20 क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीमों को परेशान करके रखा है. मुश्ताक अली ट्रॉफी (Mushtaq Ali Trophy 2021) के एक मुकाबले में गुरुवार को उन्होंने राजस्थान के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए. यानी हर ओवर में 2 से भी कम रन. उन्होंने एक विकेट भी झटका. विदर्भ (Vidarbha) ने यह मुकाबला 9 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अक्षय अपनी गेंदबाजी स्टाइल से भी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं. वे ऑफ स्पिन के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं.

29 साल के अक्षय कर्नेवार ने मुश्ताक अली ट्रॉफी (Mushtaq Ali Trophy) के मौजूदा सीजन के 7 मैच में 28 ओवर गेंदबाजी की है. यानी उन्हें हर मैच में 4 ओवर फेंकने का अवसर मिला है. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 100 रन दिए हैं. इकोनॉमी 3.57 की है. यह टी20 के लिहाज से बेहतरीन है. 5 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है. उन्होंने 13 विकेट भी झटके हैं. वे हैट्रिक भी ले चुके हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने 46 विकेट झटके हैं.

Same bowler bowling sla to RHB and offspin to LHB. Nice versatility to have. pic.twitter.com/zxHVaEwVYA

— swarna jeevan (@jeevaniith) November 16, 2021