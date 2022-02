VIDEO: आखिरी गेंद पर चाहिए थे 5 रन, ना छक्का लगा...ना चौका, फिर भी जीत गई टीम

नई दिल्ली. क्रिकेट के खेल में कब और कैसे बाजी पलट जाए ? यह कहा नहीं जा सकता है. कई बार टीम हारा भी हुआ मैच जीत जाती है, तो कई टीम जीत तय होने के बाद भी हार जाती है. इसका एक और सबूत सामने आया है. जब एक टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रन की दरकार थी और गेंदबाज ने ना बॉल भी नहीं फेंकी और बिना चौके-छक्के लगे ही टीम ने जीत दर्ज कर ली. आप भी यह सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे. लेकिन एक मुकाबले में ऐसा हुआ है. अब यह अलग बात है कि यह अंतरराष्ट्रीय मैच ना होकर पाकिस्तान के कराची शहर में चल रहे अल-वकील क्रिकेट लीग के एक मैच में ऐसा हुआ है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

अल-वकील क्रिकेट लीग में ऑटोमॉल और ऑडियोनिक टीम के बीच एक मुकाबला हुआ. दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर हुई. इसका सबूत है कि जीत-हार का फैसला आखिरी गेंद पर जाकर हुआ. इसी आखिरी गेंद में ही मुकाबले का सारा रोमांच छुपा है. इस मैच में ऑटोमॉल टीम को 20 ओवर में 155 रन बनाने थे. टीम को मैच की आखिरी गेंद पर जीत के लिए 5 रन की दरकार थी और उसके दो विकेट बाकी थी. ऐसे में कोई भी यही कहेगा कि बिना चौके और छक्के के जीत मिलना नामुमकिन है. लेकिन मैदान पर इससे बिल्कुल अलग ही हुआ. क्योंकि ना तो छक्का लगा और ना ही चौका. बल्लेबाजों ने दौड़कर जीत के लिए जरूरी 5 रन पूरे कर लिए. इसे वीडियो देखकर समझा जा सकता है.

How to score 5 runs off the last ball to win without hitting a boundary… @ThatsSoVillage pic.twitter.com/0nIyl5xbxi

— The ACC (@TheACCnz) February 1, 2022