एलिस्टेयर कुक ने जड़ा 73वां शतक, कोहली-रोहित आसपास भी नहीं, VIDEO देख आप भी कहेंगे वाह गुरु

लंदन. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 37 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक (Alastair Cook) के बारे में कौन नहीं जानता है. इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा वह अपनी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं. साल 2018 में संन्यास लेने के बाद भी वह घरेलू क्रिकेट में सक्रीय हैं, और यहां भी उनका बल्ला पहले की ही तरह रन उगल रह है.

मौजूदा समय में वह काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन में एसेक्स की टीम के लिए शिरकत रहे हैं. उन्होंने बीते मंगलवार को चेम्सफोर्ड में ग्लूसेस्टरशायर के खिलाफ इस सीजन का चौथा एवं अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर का 73वां शतक जड़ा. कुक के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उनकी टीम एसेक्स ने उन्हें ट्विटर पर ‘मैन मशीन’ कहा है.

Oh nothing, just Alastair Cook with his 73rd First-Class century 💯

Watch the best of his knock 👇#LVCountyChamp pic.twitter.com/PrGm9bDL3r

