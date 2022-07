जो रूट ने अपनी 'गलती' से साथी बल्लेबाज को कराया आउट, शमी और जडेजा ने भी दिखाई फुर्ती- Video

नई दिल्ली. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट की गिनती दुनिया के स्टार बल्लेबाजों में होती है. वह जब क्रीज पर जम जाते हैं तो किसी भी गेंदबाज के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है. भारत के खिलाफ एजबेस्टन में सीरीज के पुनर्निधारित 5वें टेस्ट मैच (IND vs ENG 5th Test) में इंग्लैंड को जीत के लिए 378 रन का लक्ष्य मिला. एलेक्स लीस और जैक क्राउली ने मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत दी और मिलकर 107 रन की ओपनिंग साझेदारी की.

बर्मिंघम में मुकाबले के चौथे दिन सोमवार को टी-ब्रेक के बाद इंग्लैंड का स्कोर जल्दी ही 3 विकेट पर 109 रन हो गया. जो रूट चौथे नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे, जब ओली पोप (0) को बुमराह ने ऋषभ पंत के हाथों कैच करा दिया. पारी के 25वें ओवर के लिए भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने गेंद रवींद्र जडेजा को थमाई.

यहां क्लिक कर देखें, इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद को लीस ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में खेला. हालांकि वह रन लेने की स्थिति में नजर नहीं आए लेकिन जो रूट अपने छोर से भाग निकले. रूट करीब आधा सफर तय भी कर चुके थे. ऐसा लगा कि लीस उन्हें देखकर रन लेने के लिए दौड़े. मोहम्मद शमी ने गेंद सीधे रवींद्र जडेजा की तरफ फेंकी. जडेजा ने भी लीस को रन आउट करन में देर नहीं लगाई.

ओपनर लीस का विकेट गिरने के बाद भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. पूर्व कप्तान विराट कोहली खूब जश्न मनाते नजर आए. लीस मुड़े और रूट की तरफ देखा भी लेकिन बिना कुछ कहे पवेलियन की ओर बढ़ गए. रूट को भी शायद लगा कि गलती हो गई और वह सिर झुकाए क्रीज पर खड़े नजर आए.

#TeamIndia make the most of the chaos and Alex Lees is run-out for 5️⃣6️⃣

Two wickets soon after Tea for the visitors

Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) – (https://t.co/tsfQJW6cGi)#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/PpzSdFPsMv

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 4, 2022