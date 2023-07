नई दिल्ली. भारत और वेस्टइंडीज के बीच डोमिनिका में 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा. इस टेस्ट में एक-दो नहीं, बल्कि 3 खिलाड़ियों ने टेस्ट डेब्यू किया और दिलचस्प बात ये है कि तीनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. भारत की तरफ से जहां यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन अपना पहला टेस्ट खेल रहे. वहीं, वेस्टइंडीज की तरफ से 24 साल के एलिक अथानाजे ने डेब्यू किया. अथानाजे भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के परफॉर्मेंस मेंटर ब्रायन लारा ने अथानाजे के साथ काफी वक्त बिताया था और उन्हें बैटिंग टिप्स दिए थे और अथानाजे ने अपनी पहली टेस्ट पारी में 47 रन ठोक ये साबित कर दिया कि क्यों उनके बारे में इतनी चर्चा की जा रही और उन्हें वेस्टइंडीज का नया ब्रायन लारा कहा जा रहा.

एलिक अथानाजे वेस्टइंडीज की पहली पारी के टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने आर अश्विन का बड़े अच्छे से सामना किया था.

एलिक अथानाजे ने पिछले महीने ही वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने यूएई के खिलाफ पहले मैच में महज 26 गेंद में अर्धशतक ठोका था और क्रुणाल पंड्या के डेब्यू वनडे में सबसे तेज फिफ्टी के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. अथानाजे की बैटिंग में ब्रायन लारा की झलक देखने को मिलती है. वो लारा की तरह ही हाई बैक लिफ्ट वाले बल्लेबाज हैं और बड़ी आसानी से कट, पुल और ड्राइव मारते हैं. हालांकि, अथानाजे के लिए वेस्टइंडीज टीम का सफर तय करना आसान नहीं रहा.

WI Men’s Lead Selector and WI Legend, Hon. Dr. Desmond Haynes, presents Alick Athanaze with his debut Test cap in front of his home crowd in Dominica.🇩🇲#WIvIND #WIHome pic.twitter.com/EofFDod7DC

