हाथों पर मेहंदी..बदन पे साड़ी...भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर किसकी बनेंगी दुल्हन!

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में खेल रही है. दौरे पर आई टीम की एक खिलाड़ी लगातार चर्चा में बनी हुई है. कमाल की बात तो यह है कि उनको इस दौरे के लिए चुनी गई टीम में भी नहीं रखा गया था. स्पिनर जेस जोनासेन के चोटिल होने की वजह से उनको भारत का टिकट मिला और अब वह सुर्खियों में हैं. भारत के दौरे पर मेहंदी रचाकर, साड़ी पहन कर सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने खास प्यार का इजहार किया और छा गई.

ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर अमांडा वेलिंग्टन को भारत के दौरे पर टी20 सीरीज में अचानक से मौका दिया गया था. यहां आने के बाद से वो गजब सुर्खियां बटोर रही है. उन्होंने भारत में आकर यहां कि संस्कृति को अपनाया और उसकी में पूरी तरह से रमती नजर आई.

मेहंदी रचाने का वीडियो सबने देखा लेकिन जब उन्होंने साड़ी खरीदी तो लोगों को लगा ये इस विदेशी खिलाड़ी के बस की बात नहीं. सोशल मीडिया पर उन्होंने पहले इसको पहनने के लिए मदद मांगी और फिर खुद ही पहनकर फोटो भी पोस्ट कर डाली. अमांडा ने फैंस से यह प्रतिक्रिया मांगी की उन्होंने साड़ी सही से पहनी है या नहीं.

