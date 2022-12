भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हो गया प्यार...खरीदी साड़ी और पहनकर अब...

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी कर रही है. 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने भारत दौरे पर पहुंची कंगारू टीम ने 3 मैच जीतकर अजेय बढ़त हासिल कर ली है. खेल से परे एक खास खिलाड़ी है जो इन दिनों चर्चा में है. ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर अमांडा वेलिंग्टन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में हैं. उन्होंने भारत में आकर भारतीय परिधान साड़ी खरीदी और फिर इसे पहनकर तस्वीर भी शेयर की है.

भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर अमांडा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. वजह है उनके सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट. मुंबई में भारत के साथ टी20 सीरीज खेल रही इस खिलाड़ी ने अपने प्यार का इजहार किया है.

अमांडा ने सीरीज के दौरान वक्त निकालकर मुंबई में शॉपिंग की और साड़ी खरीदी. इसे खरीदकर लाने के बाद उन्होंने फैंस से सोशल मीडिया पर लिखकर पूछा कि देखिए मैं साड़ी तो खरीदकर ले आई लेकिन अब ये पता करना होगा कि आखिर इसे पहनते किस तरह से हैं.

Wello in a saree if I’m wearing it wrong please tell me what do we think? pic.twitter.com/ARL9K6TEFt

— Amanda Wellington (@amandajadew) December 19, 2022