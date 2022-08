एक अनोखा मैच: ओपनर ने जड़ दिया शतक, दूसरा बल्लेबाज तब तक खाता भी नहीं खोल पाया- Video

लंदन. क्रिकेट के मैदान में किस पल कौन सी घटना घट जाए कोई कह नहीं सकता. इसलिए शायद क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. एक ऐसा ही संयोग इंग्लैंड में देखने को मिला है और इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक क्लब क्रिकेट का है. इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने आए एक सलामी बल्लेबाज ने जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया. वहीं दूसरा बल्लेबाज बिना खाता खोले मैदान पर टिका रहा.

दरअसल इस मुकाबले में हार्शम का मुकाबला होर्ले सरे के साथ चल रहा था. इस मैच में हार्शम के लिए पारी की शुरुआत जो विलिस (Joe Willis) और अल्फ्रेड हैन्स (Alfred Haines) करने आए. इस दौरान विलिस मैदान में काफी आक्रामक नजर आए. वहीं हैन्स मैदान में उनका साथ निभाते नजर आए. मैच के दौरान विलिस के आक्रामकता को बस इसी बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया. वहीं हैन्स तबतक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे.

Possible history made today as Joe Willis scored 103* with his opening partner still not off the mark in the u18 festival. Has this been done before? @Benedict_B @ThatsSoVillage @cricketdistrict @SkyCricket pic.twitter.com/xcRsj5b7Ol

