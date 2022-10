VIDEO: अंबाती रायुडू के कांड देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान, मैदान के बाहर बेहद शर्मनाक

नई दिल्ली. भारत के खेल चुके अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) अपने गुस्सैल बर्ताव के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज के पास भरपूर प्रतिभा थी लेकिन उन्होंने अपने इस व्यवहार के कारण अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर दिया है. रायुडू कई बार मैदान में खिलाड़ियों के साथ भिड़ते नजर आए तो कभी उन्होंने अंपायर्स को ही निशाने पर ले लिया. इतना ही नहीं मैदान के बाहर भी रायुडू का गुस्सैल रवैया उनपर भारी पड़ गया.

37 वर्षीय ने भारतीय टीम में 2013 में अपना डेब्यू किया था. उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से 53 एकदिवसीय मैच खेले हैं जिसमें 1670 रन बनाए. इसके अलावा टी20 क्रिकेट में 6 मुकाबलों में 42 रन बनाए हैं. मौजूदा समय में अंबाती रायुडू सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा टीम के कप्तान हैं. बुधवार सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में भी रायुडू और शेल्डन के बीच झड़प देखने को मिली है.

बुजुर्ग को मारने के लिए दौड़े रायुडू

अंबाती रायुडू को मैदान में ही नहीं बल्कि बाहर भी गर्म मिजाज व्यक्ति के रूप में जाना जाता है. दरअसल, 2017 में दाएं हाथ के बल्लेबाज तेज गति से कार ड्राइव कर रहे थे. वहीं, रास्ते में मौजूद सीनियर सिटीजन को कार से धक्का लग गया था. जिसके बाद मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया तो रायुडू कार से निकलकर बुजुर्ग को मारने के लिए दौड़ पड़े. उनके इस बर्ताव के कारण पुलिस से भी शिकायत की गई.

