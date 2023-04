IPL 2023: मिश्रा जी तुस्सी ग्रेट हो! 40 में दिखाई 20 साल जैसी फुर्ती, पहले लपका कैच, फिर 4 गेंद में पलटा मैच

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से था. इस मैच में हैदराबाद की बल्लेबाजी फ्लॉप रही. पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन बना सकी. ये इस सीजन में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मैच के लिए प्लेइंग-XI में 40 साल के अमित मिश्रा को जगह दी थी और लखनऊ के लिए इस लेग स्पिनर का डेब्यू यादगार रहा. अमित मिश्रा ने ना सिर्फ 2 विकेट झटके, बल्कि कमाल का कैच भी लपका. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

बता दें कि अमित मिश्रा आईपीएल 2022 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. लेकिन, इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 50 लाख रुपये में खरीदा था. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने उनपर भरोसा जताया और प्लेइंग-XI में जगह दी. 40 साल के अमित मिश्रा भी इस भरोसे पर खरे उतरे और अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया. ये आईपीएल 2021 के बाद उनका पहला मैच था. उस सीजन में भी अमित ने सिर्फ 4 मैच खेले थे.

अमित ने 2 विकेट झटके

अमित मिश्रा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 23 रन देकर 2 विकेट झटके. उन्होंने ये दोनों विकेट एक ही ओवर में 4 गेंद के भीतर लिए. इससे हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर टूट गई. अमित ने पहले वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया. इसके बाद आदिल रशीद को अपना शिकार बनाया. इन दो विकेट से पहले, अमित मिश्रा ने राहुल त्रिपाठी का शानदार कैच लपका था.

ICYMI – A brilliant diving catch by @MishiAmit ends Rahul Tripathi’s stay out there in the middle.#TATAIPL #LSGvSRH pic.twitter.com/uJkjykYlJt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2023