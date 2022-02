3 हैट्रिक... 166 विकेट... IPL नीलामी में नहीं मिला खरीदार, छलका दर्द; कहा- मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा (Amit Mishra) को आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) में कोई खरीदार नहीं मिला. मिश्रा पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) का हिस्सा थे. नीलामी में बोली नहीं लगने पर इस अनुभवी गेंदबाज ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयां किया है. 39 वर्षीय मिश्रा ने अपना बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपये रखा था.नीलामी में 204 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जबकि 396 को खाली हाथ लौटना पड़ा. चूंकि मिश्रा दिल्ली की ओर से खेलते रहे हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि पुरानी फ्रेंचाइजी जरूर उनको खरीदेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

नीलामी के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सह- मालिक पार्थ जिंदल (Parth Jindal) ने ट्वीट किया था कि यह फ्रेंचाइजी आजीवन उनके साथ है. इसी का जवाब देते हुए दांए हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज मिश्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘ टीम को मैंने जो सेवाएं दी है, उसके लिए धन्यवाद पार्थ जिंदल. वास्तव में मैं बहुत खुश हूं. लेकिन, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं. मैं जरूरत पड़ने पर दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने को तैयार हूं.’ अमित मिश्रा आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं.

Thanks @ParthJindal11 for the kind words & your acknowledgment of my services for the team. I am truly humbled! But, I am not finished yet and can easily add to the legacy of @DelhiCapitals…only if DC needs me! I am always in their corner. #ibleedDC

— Amit Mishra (@MishiAmit) February 13, 2022