नई दिल्ली. वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज खेल रही है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे औऱ टी20 सीरीज भी खेली जाएगी. टी20 सीरीज के लिए धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की टीम में वापसी हो सकती है. उससे पहले, रसेल अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट में अपना दम दिखा रहे हैं. वो लीग में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की ओर से खेल रहे हैं. शुक्रवार को लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का मुकाबला वॉशिंगटन फ्रीडम से था. इस मैच में रसेल ने 35 गेंद में 70 रन ठोके थे.

आंद्रे रसेल ने 70 रन की इस पारी में 6 चौके और इतने ही छक्के लगाए थे. इसी हवाई फायर में से एक शॉट स्टेडियम में मैच देखने आए एक बच्चे के लिए भारी पड़ा. रसेल के बल्ले से निकली गेंद उस बच्चे के सिर पर आकर लग गई थी. गनीमत रही कि बच्चे को ज्यादा गहरी चोट नहीं आई. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि गेंद बच्चे के सिर पर जाकर लगती है. इसके बाद रसेल उसने मिलने जाते हैं और हाल-चाल लेते हैं.

Dre Russ made sure to check on the kid who took a blow to his head from one of his sixes in Morrisville 💜

We’re glad the impact wasn’t too bad, and the li’l champ left with a smile and some mementos for a lifetime.#LAKR #LosAngeles #WeAreLAKR #MLC23 #AndreRussell @Russell12A… pic.twitter.com/EtLO5z2avx

— Los Angeles Knight Riders (@LA_KnightRiders) July 22, 2023