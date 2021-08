CPL में आया आंद्रे रसेल का तूफान, जड़ी सबसे तेज फिफ्टी, पाक गेंदबाज के उड़ाए होश, देखें वीडियो

नई दिल्ली. आंद्रे रसेल (Andre Russell) के विस्फोटक अर्धशतक की बदौलत सीपीएल (CPL 2021) के तीसरे मैच में जमैका तैलवाह ने सेंट लूसिया किंग्स को 125 रनों से हरा दिया. जमैका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए. 5वें नंबर पर उतरे रसेल ने सिर्फ 14 गेंदों में तीन चौके और छह छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए. यह सीपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी भी है. रसेल ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जेपी डुमिनी का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने साल 2019 में 15 गेंद पर पचासा जड़ा था. पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट लूसिया की टीम 135 रनों पर ऑलआउट हो गई.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जमैका की टीम को चाडविक वाल्टन और कीनर लुईस ने तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 36 गेंदों में 81 रनों की साझेदारी की. लुईस 21 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्कों की मदद से 48 रन बनाकर रोस्टन चेस की गेंद पर आउट हुए. वहीं वाल्टन ने 29 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली. तीसरे नंबर पर उतरे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली ने भी 32 गेंदों पर 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. कप्तान रोवमैन पॉवेल ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 26 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेल डाली. रसेल जब बल्लेबाजी करने उतरे तो सिर्फ 17 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ था.

