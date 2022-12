VIDEO: हसन अली ने क्लब मैच में खोया आपा, तानों से तंग आकर लाइव मैच में दर्शकों को मारने दौड़े

नई दिल्ली. कभी वनडे के नंबर-1 गेंदबाज रहे हसन अली इस वक्त तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं. वो पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन, यहां भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अली को एक क्लब मैच के दौरान दर्शकों ने इतना परेशान कर दिया कि वो अपना आपा खो बैठे और लाइव मैच के दौरान ही गुस्से में फैंस को मारने के लिए दौड़ पड़े. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है.

हसन क्लब मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो दर्शकों ने उन्हें काफी ताने मारे. दर्शक यह कहकर हसन को चिढ़ा रहे थे कि वो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं हैं. साथ ही 2021 के टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो कैच उन्होंने छोड़ा था, उसे लेकर भी बार-बार उन्हें परेशान कर रहे थे. इससे तंग आकर वो अंदर फील्डिंग के लिए चले गए. हालांकि, दर्शक तब भी नहीं माने और उन्हें ताने मारते रहे. अपने खिलाफ दर्शकों के इस बर्ताव से तंग आकर हसन अली बीच मैच के दौरान ही दर्शकों को मारने के लिए दौड़ पड़े. आयोजकों ने दौड़कर हसन को पकड़ा और किसी तरह उन्हें ऐसा करने से रोका. हालांकि, किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसके बाद हसन की आलोचना हो रही है. यह वाकया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पकपट्टन जिले में हुआ है.

You gotta feel for Hasan Ali. He is out of the team but never gave any toxic statement always kept supporting the team. Once a No 1 ODI bowler and now he is facing such things in a random club game. pic.twitter.com/L2OLjVPRQd

— zayn (@ZaynMahmood5) December 4, 2022