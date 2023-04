IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स में घातक गेंदबाज की एंट्री, मूछों को ताव देकर दी खुशखबरी, खास लुक हुआ वायरल

नई दिल्ली. आईपीएल (IPL 2023) की शुरुआत कुछ टीमों ने शानदार जीत के साथ की. वहीं, कुछ टीमें पहले मैच में हार झेलने के बाद वापसी की उम्मीद कर रहीं हैं. इन्हीं में से एक नाम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) का भी है. डेविड वॉर्नर (David Warner) की कप्तानी वाली टीम को पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. लेकिन टीम अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर वापसी की उम्मीद कर रही है. इस बीच दिल्ली के साथ एक घातक गेंदबाज भी जुड़ गया है.

दिल्ली टीम की गेंदबाजी पहले ही काफी घातक है. अब साउथ अफ्रीका के स्टार गेंदबाज एनरिक नॉर्ट्जे अपने खेमें में शामिल हो चुके हैं. नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज के चलते वह पहले मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे. लेकिन अब उनकी वापसी से टीम की गेंदबाजी में काफी मदद मिलेगी. नॉर्ट्जे के शामिल होते ही फ्रेंचाइजी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें तेज गेंदबाज बड़ी-बड़ी मुछों को ताव देते हुए दिल्ली वालों को खुशखबरी सुनाते नजर आ रहे हैं.

🗣️ Excited to be in Delhi, with Dilli 💙

📽| We caught up with Nortje as he joins the band of 🐯🐯 for #IPL2023 🙌#YehHaiNayiDilli | @AnrichNortje02 pic.twitter.com/r60l55AMgQ

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 3, 2023