VIDEO: धोनी के ऑटोग्राफ में भी जादू! अनुज रावत के ग्लव्स लगा था माही का ठप्पा, फिर बिना देखे उड़ाई गिल्लियां

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) दुनिया के टॉप विकेटकीपर्स में से एक हैं. धोनी ने विकेट के पीछे से बिजली की तेजी से कई बैटर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया है. वहीं, बिना देखे विकेट्स हिट करने का टैलेंट धोनी के अलावा शायद ही किसी विकेटकीपर में देखने को मिला है. लेकिन इस सीजन आरसीबी के अनुज रावत (Anuj Rawat) में एमएस धोनी ये झलक देखने को मिली है. लेकिन इत्तेफाक यह है कि जिन ग्लव्स का इस्तेमाल अनुज रावत ने किया उसपर माही के ऑटोग्राफ की फोटो सोशल मीडिया पर देखने को मिली है.

राजस्थान के खिलाफ मैच में अनुज रावत ने विकेट के पीछे से बेहतरीन प्रदर्शन किया. मैच के अहम मोड़ पर शिमरोन हेटमायर ने एक शानदार शॉट खेलने के बाद दो रन चुराने की कोशिश की. लेकिन गेंद सिराज का गोली की गति से थ्रो और अनुज रावत की अनदेखी विकेटकीपिंग ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया. अनुज रावत ने धोनी के अंदाज में बिना देखे ही आर अश्विन की गिल्लियां उड़ा दीं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी के साथ एक फोटो और सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि अनुज रावत धोनी के साइन वाले ग्सव्स पहने नजर आ रहे हैं.

One of the best glove work in IPL history – Anuj Rawat.pic.twitter.com/hW7FpspcCw

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 14, 2023