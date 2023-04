DC vs RCB: आरसीबी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर बना मसीहा, निशाना ऐसा कि झूम उठी टीम, विराट ने भी दी शाबाशी

नई दिल्ली. आईपीएल (IPL 2023) के नए रूल ने फैंस के रोमांच में चार चांद लगा दिए हैं. अभी तक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हमें कई बाजीगर देखने को मिले हैं. ऐसा ही कुछ आरसीबी और दिल्ली (DC vs RCB) के बीच मुकाबले में देखने को मिला, जब अनुज रावत के निशाने पर टीम खुशी से झूम उठी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत शानदार रही. लेकिन विराट और फाफ का विकेट गिरने के बाद टीम लड़खड़ा गई और 200 पार की उम्मीद कर रही टीम 174 पर ही रुक गई.

आरसीबी ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अनुज रावत को मैदान में उतारा. इस बल्लेबाज ने आरसीबी की तरफ से मुश्किल समय में 15 रन बनाए. हालांकि, वह बैटिंग के लिहाज से टीम के लिए बड़ा फायदा नहीं कर पाए. लेकिन फील्डिंग आते ही इस खिलाड़ी ने अपने निशाने से विरोधी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया. दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ ने हल्के हाथों से खेलकर एक रन भागने का फैसला किया. लेकिन अनुज ने डाइव लगाकर गेंद लपकी और चंद सेकेंड में नॉन स्ट्राइक स्टंप्स पर निशाना साधा. गेंद जाकर सीधे स्टंप में लगी और दिल्ली को 1 रन पर ही पहला झटका लग गया.

Talk about creating an !

Anuj Rawat gets the opposition impact player Prithvi Shaw out with a terrific direct-hit #TATAIPL | #RCBvDC pic.twitter.com/Nd8pNum9mo

— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2023