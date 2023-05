VIDEO: अनुष्का शर्मा का नहीं देखा होगा ऐसा वीडियो, कोहली का जमकर उड़ाया मजाक, विराट ने कहा- मुझे शर्म...

नई दिल्ली. विराट कोहली ने आईपीएल 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 शतक भी जड़े. हालांकि उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी. कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इंग्लैंड पहुंच चुके हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल 7 जून से शुरू होना है. इस बीच विराट और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल है. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस व कोहली की पत्नी अनुष्का उनका मजाक उड़ाती हुई दिख रही हैं. विराट भी जवाब देने में पीछे नहीं दिखे.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अनुष्का विराट विराट को पति परमेश्वर और ओजी कहती हुई दिखाई दे रहे हैं. फिर वे कमॉन-कमॉन विराट, विराट, आज 24 अप्रैल है, आज तो रन बना ले, बोलती हैं. इस पर सभी हंसने लगते हैं. इसके बाद विराट ने कहा कि तुम्हारी पूरी टीम ने जितने रन नहीं बनाए अप्रैल में, उतने मेरे मैच हैं अप्रैल में. इसके बाद अनुष्का शर्मा कहती हैं कि आज से मैं इसकी टीम में.

