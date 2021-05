टी10 लीग में इस बल्लेबाज ने लगाए 6 गेंदों पर 6 छक्के, युवराज की तरह बरपाया कहर, देखें Video

. टी20 और वनडे क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगने के बाद अब टी10 क्रिकेट में भी 6 गेंद पर 6 छक्के (6 sixes in an over) लगाने के कारनामे को अंजाम दे दिया गया है. यूरोपियन क्रिकेट सीरीज के दौरान Bayer Uerdingen Boosters के बल्लेबाज अरिथरन वसीकरण (Aritharan Vaseekaran) ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. इस टी10 लीग में वसीकरण ने अपनी जबर्दस्त हिटिंग से तबाही मचा दी. उन्होंने Koln Challengers के तेज गेंदबाज आयुष शर्मा के ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया.बता दें वसीकरण ने पांचवें ओवर में ये कारनामा किया. उन्होंने आयुष वर्मा की 6 की 6 गेंदों पर लेग साइड पर छक्के लगाए. बता दें वसीकरण ने महज 20 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया और साथ ही अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई. वसीकरण ने अपनी पारी में कुल 7 छक्के, 3 चौके जड़े. वसीकरण ने 61 रनों की पारी खेली. (वसीकरण ने ऐसे लगाए 6 गेंदों पर 6 छक्के, देखिए वीडियो) टी10 लीग में इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही, युवराज की तरह जड़े 6 गेंद पर 6 छक्के-देखें Videoआयुष वर्मा की पहली गेंद को वसीकरण ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेजा. आयुष वर्मा ने दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंग्थ फेंकी जिसे वसीकरण ने लेग साइड की ओर पुल कर छक्के के लिए भेजा. तीसरी गेंद पर वसीकरण ने थोड़ा आगे बढ़कर मिडविकेट की ओर शॉट खेला और गेंद एक बार फिर छक्के के लिए गई. इस तरह वसीकरण ने छक्कों की हैट्रिक पूरी की. आयुष ने चौथी गेंद एक बार फिर खराब फेंकी जिसे वसीकरण ने एक बार फिर लेग साइड की ओर छक्के के लिए उड़ाया. चार छक्के पिटवाने के बाद आयुष ने साइड चेंज की लेकिन इस गेंद पर भी नतीजा वही रहा. छठी गेंद भी आयुष वर्मा ने बल्ले के नीचे फेंकी और उस गेंद पर भी छक्का जड़ वसीकरण ने इतिहास रच दिया.