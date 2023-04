अर्जुन तेंदुलकर के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड... एक ओवर में लुटा दिए 30 से ज्यादा रन, यश दयाल के बराबर पहुंचे

नई दिल्ली. दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) इनदिनों आईपीएल 2023 (IPL 2023) में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं. अर्जुन ने आईपीएल करियर के अपने शुरुआती दो मैचों में शानदार गेंदबाजी की और खूब वाहवाही बटोरी लेकिन तीसरे मैच में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके. पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में गेंदबाजी के दौरान अर्जुन के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया जो शायद ही कोई गेंदबाज तोड़ना चाहेगा.

आईपीएल 2023 के 31वें मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर पंजाब किंग्स (MI v PBKS) की पारी का 16वां ओवर लेकर आए. इस मैच में यह उनका तीसरा ओवर था. अर्जुन के इस ओवर में पंजाब किंग्स के कार्यवाहक कप्तान सैम करेन (Sam Curran) और हरप्रीत भाटिया (Harpreet Singh Bhatia) ने कुल 31 रन ठोक डाले. यह आईपीएल 2023 में किसी गेंदबाज का सबसे महंगा ओवर है. अर्जुन ने इसके साथ गुजरात टाइटंस के गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली जिन्होंने इस सीजन कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 31 रन लुटाए थे. यश के इस ओवर की आखिरी पांच गेंदों पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़े थे. अर्जुन और यश दयाल आईपीएल के 16वें सीजन में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने के मामले में ज्वाइंट रूप से पहले नंबर पर हैं.

