VIDEO: अर्जुन तेंदुलकर के सचिन की कार्बन कॉपी, जश्न मनाकर दिया सबूत

नई दिल्ली. अर्जुन तेंदुलकर ने गोवा के लिए डेब्यू करते हुए रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक जमाया और इतिहास रच दिया. अर्जुन ने अपनी शुरुआत अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह मुंबई से ही की थी, लेकिन कम मौके मिलने के चलते वह गोवा चले गए. अर्जुन रणजी डेब्यू में शतक जड़कर अपने पिता के रिकॉर्ड की बराबरी की. इसके साथ शतक का जश्न मनाकर अर्जुन ने बता दिया कि वह अपने पिता की कार्बन कॉपी हैं. अर्जुन ने अपना शतक पूरा करने के बाद अपने पिता के स्टाइल में ही सेलिब्रेट किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचने के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने अपना बल्ला उठाया और आसमान की ओर उसी तरह से देखा जैसे उनके पिता मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने के बाद किया करते थे. सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने का गौरव है, जो खेल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं है. सचिन तेंदुलकर के बाद इस लिस्ट में 72 इंटरनेशनल शतकों के साथ विराट कोहली मौजूद हैं.

