VIDEO: अर्जुन तेंदुलकर के शानदार यॉर्कर में फंसे प्रभसिमरन सिंह, चारों खाने चित्त, रह गए हैरान

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में अर्जुन तेंदुलकर की जमकर तारीफ हुई थी. इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने अंतिम ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी ली और 20 रनों का बचाव करने के साथ-साथ एक विकेट भी अपने नाम किया. यह अर्जुन तेंदुलकर का दूसरा आईपीएल मैच था और टूर्नामेंट का पहला विकेट था. अर्जुन ने अंतिम ओवर की पांचवी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को पवेलियन की राह दिखाई. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चमकने के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने अपने तीसरे आईपीएल मैच में पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर बैटर प्रभसिमरन सिंह को वानखेड़े स्टेडियम में शानदार यॉर्कर से आउट किया.

अर्जुन तेंदुलकर ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा विकेट बहुत ही स्टाइल में स्विंगिंग यॉर्कर से लिया. प्रभसिमरन सिंह अर्जुन तेंदुलकर की इस बेहत खूबसूरत बॉल को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. भले ही अर्जुन तेंदुलकर को इस मैच में सफलता मिली हो, लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए. अर्जुन का एक ओवर काफी इस आईपीएल के सबसे महंगे ओवर के बराबर रहा. इस ओवर में पंजाब किंग्स ने 31 रन बटोरे.

अर्जुन तेंदुलकर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 ओवर फेंके और 16 की इकोनॉमी से 48 रन दिए. अर्जुन तेंदुलकर के खाते में एक विकेट भी आया. अर्जुन तेंदुलकर के शानदार यॉर्कर से प्रभसिमरन के विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैन्स इस पर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं.

