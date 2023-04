अब अर्जुन तेंदुलकर ने दिखाई पावर हिटिंग, मुंबई इंडियंस ने शेयर किया वीडियो, क्या आने वाला है शतक?

नई दिल्ली. अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल 2023 के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने प्रभावशाली ओवर के बाद से चर्चा का विषय बने हुए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अर्जुन तेंदुलकर के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी. युवा पेसर ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और 20 रनों का शानदार तरीके से बचाव किया. अर्जुन के ओवर के वक्त कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री ने भी उनकी बॉलिंग, प्लानिंग और समझ की जमकर तारीफ की. अपनी बॉलिंग का कमाल दिखाने के बाद अब अर्जुन तेंदुलकर अपनी बैटिंग का हुनर भी दिखाने के लिए तैयार हैं.

मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपना पावर हिटिंग स्किल दिखा रहे हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था. इन दोनों की मैचों अर्जुन को बॉलिंग का मौका तो मिला, लेकिन उन्हें अपनी बैटिंग स्किल दिखाने का मौका नहीं मिल पाया. अब अर्जुन ने नेट पर अपनी बैटिंग दिखाई है. ऐसे में उम्मीद है कि फैन्स को जल्दी ही आईपीएल के दौरान भी उनकी बैटिंग गेखने को मिल सकती है.

अर्जुन तेंदुलकर ने पिछले साल गोवा के लिए अपना यादगार फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. उन्हें अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह ही अपने रणजी डेब्यू मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया था. अर्जुन ने राजस्थान के खिलाफ डेब्यू मैच में 120 रनों की पारी खेली थी और 3 विकेट भी लिए थे. उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई थी. अब आईपीएल में एक विकेट लेकर अर्जुन तेंदुलकर अपन पिता सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं, क्योंकि मास्टर ब्लास्टर आईपीएल में कोई विकेट नहीं ले सके थे. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में एक शतक जड़ा था तो ऐसे में फैन्स को अर्जुन के शतक का इंतजार भी है. और अर्जुन की बल्लेबाजी का यह वीडियो देखने के बाद कहा जा सकता है कि आईपीएल के इस सीजन में फैन्स को जूनियर तेंदुलकर का शतक देखने को मिल सकता है.

