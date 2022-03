श्रीलंका ने दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों को चारों खाने चित करके रचा इतिहास, लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता सबसे बड़ा खिताब

नई दिल्ली. क्रिकेट के इतिहास में 17 मार्च का दिन (On this Day in cricket) बेहद खास है. खासतौर पर अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो इस दिन की अहमियत और बढ़ जाती है. क्योंकि आज से 26 साल पहले इसी दिन यानी 17 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला खेला गया था, जिसने दुनिया को क्रिकेट का नया सरताज दिया. इस मुकाबले में एक टीम ऑस्ट्रेलिया थी, जो 1987 में वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और दूसरी तरफ श्रीलंका (1996 AUS vs SL World cup final) थी, जिसे किसी ने भी जीत का दावेदार नहीं माना था. उसके फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद भी शायद ही किसी ने की थी. लेकिन अर्जुन रणातुंगा (Arjuna Ranatunga) की अगुवाई वाली इस टीम ने दो वर्ल्ड चैम्पियन भारत और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करके वर्ल्ड कप जीता.

श्रीलंका ने 1996 के विश्व कप में वनडे क्रिकेट को ही पूरी तरह बदलकर रख दिया था. सनथ जयसूर्या और रमेश कालूवितर्णा की सलामी जोड़ी ने पहले 15 ओवर में जिस तरह की आतिशी बल्लेबाजी की, उसने सभी टीमों की रणनीति पर पानी फेर दिया. जब तक टीम इस जोड़ी को रोकने का प्लान बनाती, तब तक तो इतिहास रचा जा चुका था. इसमें तब के श्रीलंका के कोच डेव वॉटमोर की अहम भूमिका थी. उन्होंने ही श्रीलंका के विश्व चैम्पियन बनने से जुड़ी व्यूह रचना की थी. जयसूर्या और कालूवितर्णा की जोड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में टीम की जीत की नींव रखी और इसे अंजाम तक पहुंचाया अरविंद डिसिल्वा के अनुभव ने. उन्होंने सेमीफाइनल में भारत और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम पारी खेली.

ऑस्ट्रेलिया ने 242 रन का टारगेट दिया

17 मार्च, 1996 को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के कप्तान अर्जुन राणातुंगा ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी. इससे पहले, कोई भी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए विश्व कप नहीं जीती थी. ऐसे में उनके इस फैसले से श्रीलंका के फैंस भी डरे हुए थे. इस बात की आशंका लगने लगी कि कहीं श्रीलंकाई टीम इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंचकर चूक ना जाए. लेकिन रणातुंगा और वॉटमोर की जोड़ी ने कुछ और ही सोच रखा था. खैर, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की. मार्क टेलर के 74 और रिकी पोंटिंग के 45 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए.

IPL 2022 से पहले हार्दिक पंड्या और पृथ्‍वी शॉ का हुआ यो- यो टेस्‍ट ,जानें किसने किया पास और कौन हुआ फेल

IPL 2022: आर अश्विन का दिमाग पढ़ना चाहता है राजस्‍थान रॉयल्‍स का युवा ऑलराउंडर, टूर्नामेंट में साथ लाएंगे लाल गेंद

डिसिल्वा के दम पर श्रीलंका विश्व कप जीता

ऑस्ट्रेलिया का यह स्कोर उस वक्त के लिहाज से अच्छा था. ऊपर से विश्व कप के फाइनल का दबाव अलग. लगा कि कहीं श्रीलंका की टीम बिखर जाएगी. टीम की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही रही. 23 रन के भीतर ही जयसूर्या और रमेश कालूवितर्णा पवेलियन लौट चुके थे. लेकिन डिसिल्वा इतिहास रचने का इरादा करके ही बल्लेबाजी के लिए आए थे. 3 विकेट लेकर कमाल दिखाने वाले डिसिल्वा ने बल्लेबाजी में भी धमाल मचाया. उन्होंने आसंका गुरुसिंहा (65) के साथ मिलकर 125 रन की साझेदारी की और फिर राणातुंगा (47) के साथ मिलकर 22 गेंद और 7 विकेट रहते ही टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी. डिसिल्वा 107 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.

Tags: Australia, ODI World Cup, On This Day, Sri lanka