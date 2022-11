VIDEO: अर्शदीप की कहर बरपाती गेंदबाजी का खुला राज, पठान के वीडियो से सीखा है हुनर

नई दिल्ली: टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है. टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने अहम भूमिका अदा की है. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में डेब्यू करने के बाद अर्शदीप सिर्फ चार महीनों में ही टीम इंडिया के नियमित सदस्य बन गए हैं. अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर चर्चा में रहने वाले अर्शदीप सिंह ने खुलासा किया है कि उन्होंने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) की गेंदबाजी को यूट्यूब पर देखकर अपने- आप को तैयार किया है.

स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए इरफान पठान ने अर्शदीप सिंह से पूछा, ‘अंडर 19 से ही आपको फॉलो कर रहा हूं आपने सबसे ज्यादा किस चीज पे काम किया है’? अर्शदीप ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘सबसे ज्यादा काम मैंने पाजी यूट्यूब पर आपके वीडियो को देखने का किया है और इससे काफी मदद मिली है मुझे.’

अर्शदीप ने आगे कहा, ‘मेरा ध्यान हमेशा कंसिस्टेंसी पर होता है. मैं नई और पुरानी दोनों गेंदों से गेंदबाजी करना पसंद करता हूं. मैं जरूरत के अनुसार विकेट लेना चाहता हूं और रनों को नियंत्रित करना चाहता हूं.’

