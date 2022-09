टीम इंडिया का डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नई गेंद से कहर बरपाने को तैयार, कोच की एक सलाह से गेंदबाजी हुई और धारदार

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में हुए पहले टी20 में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाजों के गैरहाजिरी में अर्शदीप सिंह ने नई गेंद थामी और वो इस जिम्मेदारी पर पूरी तरह खरे उतरे. अर्शदीप ने नई गेंद से अपने पहले ही ओवर में दक्षिण अफ्रीका के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी. दक्षिण अफ्रीकी टीम इन तीन झटकों से उबर नहीं पाई और 106 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत ने 16.4 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया.

अर्शदीप ने पहले टी20 के बाद टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पारस म्हाम्ब्रे से बीसीसीआई टीवी पर हुई बातचीत में अपनी गेंदबाजी के इस पहलू पर खुलकर बात की. कोच म्हाम्ब्रे ने उनसे पहला सवाल यह पूछा कि इस सीरीज से पहले आपको ब्रेक मिला था. उसका कैसे इस्तेमाल किया और कैसे तैयारी की? इस पर अर्शदीप ने कहा, ‘मैंने इस दौरान अपनी फिटनेस और स्ट्रेंथ पर काम किया. इससे मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है. इसका श्रेय आपको जाता है. क्योंकि यह आपका ही प्लान था.’

मैं बहुत ज्यादा विकेट नहीं देखता: अर्शदीप

इसके बाद बॉलिंग कोच ने अर्शदीप से पूछा कि मैच से पहले आपने तिरुवनंतपुरम का विकेट देखा था. आपको विकेट कैसा लगा और इसे लेकर क्या सोचा था? इस सवाल के जवाब में अर्शदीप ने कहा, ‘मैं बहुत ज्यादा विकेट नहीं देखता हूं. मैं बॉलिंग कोच के पास जाता हूं और पूछता हूं कि इस पर क्या कर सकते हैं. मैंने आपसे पूछा था तो आपने यही बताया कि नई गेंद स्विंग हो सकती है. हमारे लिए अच्छा रहा कि हम टॉस जीते और दीपक भाई ने अच्छी शुरुआत की. इससे मेरा विश्वास बढ़ा और मुझे लगा कि अगर गेंद की लेंथ आगे रखता हूं स्विंग हो सकती है.’

