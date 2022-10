VIDEO: अर्शदीप का ऑटोग्राफ पाकर खुशी से झूम उठा फैन, तेज गेंदबाज को बता दिया लीजेंड

नई दिल्ली. भारतीय टीम के युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने देखते-ही-देखते भारतीय फैंस के दिलों में जगह बना ली है. अर्शदीप अब आगामी वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में अपने प्रदर्शन की बदौलत सुर्खियां बटोरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप से पहले अभ्यास मैच खेल रही है. भारत और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (Western Australia) के बीच दूसरा वार्म-अप मैच 13 अक्टूबर को खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम को 36 रनों से हार का सामना करना पड़ा है.

इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने सबसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे पहले सफलता हासिल की. उन्होंने जोस फिलिप को 8 रनों पर आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इस बीच फील्डिंग के दौरान एक फैन ने अर्शदीप सिंह से बैट पर ऑटोग्राफ मांगा. ग्राउंड स्टाफ का एक मेंबर तेज गेंदबाज के पास बैट लेकर पहुंचा तो अर्शदीप सिंह ने उसपर अपना ऑटोग्राफ दिया. उसके बाद फैन द्वारा अर्शदीप को लव यू लीजेंड कहते वीडियो में सुना जा सकता है.

Arshdeep Singh signing the bat of a cricket fan, nice gesture from the star of bowling, he is truly a favorite of Indian fans. pic.twitter.com/UoUwNvuhqu

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 13, 2022