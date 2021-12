Ashes: जोस बटलर का 'सुपरमैन' कैच देख खुली रह जाएंगी आंखें, हर कोई कर रहा तारीफ- VIDEO

नई दिल्ली. जोस बटलर (Jos Buttler) ने एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज (Ashes Series) के दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक शानदार कैच लपका, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. बटलर ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को धता बताकर ऐसा ‘सुपरमैन’ कैच लपका कि मार्कस हैरिस (Marcus Harris) को पवेलियन लौटना पड़ा. स्टुअर्ट ब्रॉड ने शॉर्ट बॉल मार्कस हैरिस को डाली, बाएं के बल्लेबाज ने पुल की कोशिश की, लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए. जोस बटलर स्टंप के पीछे तैनात थे और एकदम हरकत में आए. इंग्लैंड के विकेटकीपर ने अपनी दाहिनी ओर पूरी लंबाई में डाइव लगाई और एक शानदार ढंग से कैच लपका.

कमेंटेटर भी जोट बटलर के सनसनीखेज कैच से हैरान रह गए थे. कमेंट्री करते हुए एक कमेंटेटर ने कहा, “ओह, क्या कैच लिया है? शानदार, जोस बटलर. पूरी तरह से शानदार ढंग से लेग साइड को नीचे ले जाकर.” मार्कस हैरिस सिर्फ 3 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी जोस बटलर के सनसनीखेज कैच का एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया गया, “अद्भुत! बटलर स्टंप के पीछे एक शानदार हैं.”

इससे पहले हैरिस को छठे ओवर में ब्रॉड की गेंद पर ही एलबीडब्ल्यू की अपील पर जीवनदान मिला था, लेकिन ब्रॉड के अगले ओवर में वह विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच दे बैठे. इस बीच वॉर्नर को भी आठवें ओवर में जीवनदान मिला, जब वह 28 गेंद में एक रन ही बना सके थे. उन्हें टीवी अंपायर ने संशय का लाभ दिया.

जोस बटलर के शानदार प्रयास ने क्रिकेट बिरादरी की प्रशंसा अर्जित की. कई लोगों ने इसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कैच में से एक बताया. इस कैच पर प्रतिक्रिया देने वालों में जोस बटलर की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) भी शामिल थीं. राजस्थान रॉयल्स ने लोकप्रिय मार्वल सुपर हीरो चरित्र ‘स्पाइडरमैन’ पर आधारित एक मीम पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट को कैप्शन दिया, “यह #SpidermanNoWayHome स्पॉइलर नहीं है. यह सिर्फ जोस बटलर है.” स्पाइडर-मैन फ्रेंचाइजी की नवीनतम फिल्म ‘स्पाइडर-मैन नो वे होम’ भारत में गुरुवार (16 दिसंबर) को रिलीज हुई है.

भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने भी जोस बटलर के इस कैच की जमकर तारीफ की है.

Perfect tribute to Spiderman Day…ensured batsman was all the way home!

What a catch! #Ashes pic.twitter.com/Zk2KywcCew — DK (@DineshKarthik) December 16, 2021

बता दें कि पैट कमिंस के ऐन मौके पर बाहर होने के कारण स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन अच्छा खेल दिखाया. थे. इंग्लैंड टीम में वापसी करने वाले जिम्मी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने पहले सत्र में दबाव बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया. इससे पहले स्मिथ ने दिन रात के इस टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया.

डेविड वॉर्नर इंग्लैंड के तेज आक्रमण को झेलते आउट होने से पहले 167 गेंदों में 11 चौकों के साथ 95 रन की पारी खेली. मार्नस लाबुशेन भी शानदार खेल दिखा रहे हैं. पहले सेशन में एकमात्र विकेट सलामी बल्लेबाज मार्कस हैरिस (03 ) के रूप में गिरा, जो ब्रॉड ने लिया. ब्रॉड का यह 150वां टेस्ट है. ब्रॉड और एंडरसन ब्रिसबेन में पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं थे, जो ऑस्ट्रेलिया ने नौ विकेट से जीता.

