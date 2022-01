Ashes: स्टुअर्ट ब्रॉड ने कैमरे पर खोया आपा, किया कुछ ऐसा कमेंटेटर भी नहीं रोक पाए हंसी- VIDEO

नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) होबार्ट में बेलेरिव ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट के दूसरे दिन के खेल (Ashes Series) के दौरान गुस्से से भड़क उठे थे. स्टुअर्ट ब्रॉड ऑन-फील्ड कैमरे से नाराज हो गए थे. पहली पारी के 63वें ओवर के दौरान 35 वर्षीय बॉलर ने गेंदबाजी क्रीज पर पहुंचने के बाद रन-अप लिया और अचानक बीच में ही रुक गए. बाएं हाथ के बल्लेबाज मिचेल स्टार्क के पीछे लगे कैमरे ने उन्हें काफी हद तक विचलित कर दिया था, जिससे वह बुरी तरह भड़क उठे.

मैदान पर कैमरा आमतौर पर बाउंड्री के चारों ओर घूमता है. जेम्स एंडरसन के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए, लेकिन यह कैमरा परेशानी का सबब बन गया. स्टुअर्ट ब्रॉड बॉल फेंकने के लिए रन अप ले रहे थे, स्ट्राइक पर मिचेल स्टार्क थे, लेकिन कैमरे की वजह से ब्रॉड अपने रन अप के बीच में ही रुक गए. इससे पहले बल्लेबाज और विकेटकीपर सैम बिलिंग्स कुछ समझ पाते, ब्रॉड स्पाइडर कैम पर चिल्लाते हुए ब्रॉडकास्टर पर भड़क गए.

स्टुअर्ट ब्रॉड कैमरे में जोर से चिल्लाते हुए कैमरे में कैद हुए, ‘रोबोट को हिलाना बंद करो.’ यह घटना तब घटी, जब ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के 63वें ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाकर खेल रहा था. ब्रॉड को इस तरह एक कैमरे पर अपना आपा खोते देख कमेंटेटर अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सके. हालांकि, इंग्लैंड के लिए यह एक अच्छी सुबह थी, क्योंकि उसने पहले घंटे के भीतर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी समाप्त कर दी. सोशल मीडिया पर स्टुअर्ट ब्रॉड का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

