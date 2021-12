Ashes 2021: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने रिकॉर्डतोड़ शतक ठोका, फिर इंग्लैंड के गेंदबाज ने फेंकी 'जबड़ा तोड़' गेंद; देखें वीडियो

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज (Ashes 2021) का धमाकेदार आगाज हो चुका था. इस सीरीज से पहले कागजों में इंग्लैंड की टीम मजबूत नजर आ रही थी. लेकिन असल जंग में मेजबान ऑस्ट्रेलिया अब तक हर डिपार्टमेंट में मेहमान टीम पर हावी रही है. टेस्ट के पहले दिन जहां ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने 5 विकेट झटककर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. तो दूसरे दिन कंगारू बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर खबर ली. इसमें ट्रेविस हेड (Travis Head) सबसे आगे रहे. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतक ठोका. उन्होंने सिर्फ 85 गेंद में अपना सैकड़ा पूरा किया. हालांकि, दूसरे दिन के खेल के खत्म होने से कुछ ओवर पहले उनके साथ ऐसा हुआ कि साथी खिलाड़ी और दर्शक भी घबरा गए.

बिसब्रेन टेस्ट के दूसरे दिन डेविड वॉर्नर (94) और मार्नस लबुशेन(74) के बाद ट्रेविस हेड ने शानदार बल्लेबाजी की. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हेड ने शुरू से ही टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ अपना पहला एशेज शतक जमाया. हेड ने सिर्फ 84 गेंदों में यह शतक पूरा किया.

मार्क वुड की बीमर से बाल-बाल बचे हेड

हेड के शतक जड़ने के बाद अगले ही ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम का जश्न फीका पड़ गया. इंग्लैंड के लिए नई गेंद से दूसरा ओवर मार्क वुड (Mark Wood) फेंकने आए और उनकी पहली ही गेंद पर हेड गंभीर रूप से चोटिल होते-होते बचे. दरअसल, नई गेंद होने के कारण बॉल वुड के हाथ से फिसल गई और सीधे हेड की छाती की तरफ गई. उन्होंने फौरन अपना ग्ल्वस आगे लगाया. जिससे उसकी रफ्तार कम हुई और फिर जबड़े पर लगी और वो पिच पर ही गिर पड़े. अगर हेड अपना ग्लव्स बीच में नहीं लाते तो गेंद सीधे छाती में लगती और बड़ा हादसा हो सकता था. इसके फौरन बाद फीजियो मैदान पर दौड़कर आए. मार्क वुड भी घबरा गए.

