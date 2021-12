Ashes 2021: उस्मान ख्वाजा 'मून वॉक' में भी हैं कमाल, Video देखकर हो जाएगा यकीन

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने एक दिन पहले अपना 35वां जन्मदिन मनाया था. लेकिन उसका जश्न अभी भी जारी है. इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ख्वाजा एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन फील्डिंग के दौरान मैदान पर थिरकते नजर आए. दरअसल, ख्वाजा को इस टेस्ट में खेलने का मौका तो नहीं मिला. लेकिन वो बतौर सब्सिट्यूट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे थे. पीछे स्टैंड्स में बार्मी आर्मी के सदस्य बैठे थे. वो पीछे से ख्वाजा को कुछ कह रहे थे. अचानक ख्वाजा ने ‘मून वॉक’ करना शुरू कर किया. उन्हें ऐसा करते देख फैंस भी खुश हो गए और ताली बजाने लगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इसका एक वीडियो शेयर किया है.

उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) का यह डांस मूव स्टेडियम में लगे बड़े स्क्रीन पर भी दिखाया गया. उस्मान मौजूदा दौर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतर बल्लेबाजों में से एक हैं. लेकिन उन्हें एशेज सीरीज (Ashes Series) में अब तक मौका नहीं मिला है. कोच जस्टिन लैंगर ने मार्कस हैरिस पर भरोसा जताया है.

Usman Khawaja pulling out the shuffle for the Barmy Army! 👍👍 #Ashes pic.twitter.com/RD9b4Ws4ce

