Ashes 2021: 2 साल से था टीम से बाहर, वापसी कर डेब्यू वाले मैदान पर ही ठोका शतक

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी में खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन उस्मान ख्वाजा ने शतक जड़ा. यह उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक है और सिडनी में उन्होंने दूसरी बार सैकड़ा जड़ा है. उस्मान को मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ट्रेविस हेड की जगह सिडनी टेस्ट में मौका दिया गया. हेड कोरोना संक्रमित होने की वजह से टीम में जगह नहीं बना पाए. ख्वाजा ने इस मौके को जाया नहीं होने दिया और शतक जड़कर टेस्ट टीम में धमाकेदार वापसी की. ख्वाजा 2 साल से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से बाहर थे. उन्होंने पिछला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ ही 2019 में लीड्स में खेला था. उस मैच की दोनों पारियों में ख्वाजा ने 31 रन ही बनाए थे. इसके बाद से ही वो टेस्ट टीम से बाहर चल रहे थे.

उस्मान ख्वाजा ने टी ब्रेक से ठीक पहले इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच की गेंद को स्क्वेयर लेग की तरफ खेला और तीन रन लेकर अपना 9वां शतक पूरा किया. दिलचस्प बात यह है कि उस्मान ने इसी मैदान पर ही 2011 में एशेज सीरीज में ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था और अब उसी मैदान पर अपने कमबैक टेस्ट में सैकड़ा जड़ा है. उनकी इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट में मजबूत स्थिति में हैं.

उस्मान की पारी इसलिए भी अहम है. क्योंकि वो इस टेस्ट में तब बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी-जल्दी मार्कस हैरिस और मार्नस लाबुशेन के विकेट गंवा दिए थे. उस्मान ने स्टीव स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 263 गेंद में 115 रन की पार्टनरशिप की. इसके बाद मिचेल स्टार्क के साथ ही उन्होंने 50 रन से ज्यादा की साझेदारी की. इसी दौरान ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 3 हजार रन भी पूरे किए.

Khawaja brings up the ton with a flick through the leg side!

And a little nod to LeBron with the celebration! #Ashes pic.twitter.com/7oisT1vAWj

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 6, 2022