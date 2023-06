नई दिल्‍ली. Ashes 2023:ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (England vs Australia) के बीच एजबेस्‍टन में हुए एशेज सीरीज का पहले टेस्‍ट में ऑलराउंडर मोईन अली (Moeen Ali)अलग कारण से चर्चा में रहे.इस टेस्‍ट के दौरान अपनी चोटिल उंगली पर स्‍प्रे करना इंग्‍लैंड के इस खिलाड़ी को भारी पड़ा. क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मोईन के ‘काम’ को आचारसंहिता का उल्‍लंघन माना और उनकी उनकी 25% मैच फीस काट ली. मोईन के खिलाफ आईसीसी की यह कार्रवाई ऑस्‍ट्रेलिया के स्पिन दिग्‍गज ब्रेड हॉग (Brad Hogg) को नागवार गुजरी है. उनका मानना है कि मोईन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया जाए. वे बस अपनी बुरी तरह चोटिल उंगली पर स्‍प्रे ही कर रहे थे इसमें कुछ गलत नहीं है.

हॉग ने इस मसले पर ट्वीट किया, ‘इसके लिए 25 फीसदी फाइन इस मुद्दे पर कुछ ज्‍यादा ही हो गया जबकि आप जानते हैं कि मोईन अपने छाले को खराब होने से बचाने के अलावा किसी अन्‍य उद्देश्‍य के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे.’ मोईन ने आईसीसी की मैच रैफरी के एलीट पैनल के एंडी पायक्राफ्ट की ओर से प्रस्‍तावित ‘सजा’ को स्‍वीकार कर लिया, इसलिए इस मामले में किसी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

25% fine for this is a bit of ‘overspin’ on the issue when you know Moeen was not using it for any other purpose than to prevent his blister getting worse!

He could of left the ground repeatedly disguising the spray but did it openly.

Fair play given the finger!#Ashes2023 pic.twitter.com/RV2KoYtCWt

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) June 19, 2023