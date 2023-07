नई दिल्ली. एशेज सीरीज को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के फैंस नाक की लड़ाई मानते हैं. यह सीरीज दुनियाभर में देखी जाने वाली सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक है. हर बार की तरह ही इस बार भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. पहले दो टेस्ट मैच का फैसला आखिरी दिन और तीसरा मैच भी पहले ही दिन रोमांच लेकर आया. ऑस्ट्रेलिया की टीम जब लड़खड़ा रही थी तब मिचेल मार्श ने ऐसा धमाका किया जिसने इंग्लैंड की बना बनाया खेल बिगाड़ दिया.

एशेज सीरीज में पहले दो मैच गंवाने के बाद इंग्लैंड की टीम तीन बदलाव के साथ तीसरे टेस्ट मैच में खेलने उतरी. अनुभवी जेम्स एंडरसन की जगह पर प्लेइंग इलेवन में शामिल किए गए तेज गेंदबाज मार्क वुड ने कातिलाना गेंदबाजी की. पहले ही स्पेल में उन्होंने एक के बाद एक लगातार 21 डॉट बॉल डाले. लेग बाई के तौर पर रन गए लेकिन बल्ले से कंगारू बल्लेबाज रन बनाने को जूझते रहे. 100 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 प्रमुख बल्लेबाज गंवा दिए थे. क्रीज पर टिकना मुश्किल हो रहा था ऐसे में मिचेल मार्श ने आकर ऐसा बल्लेबाजी की जिसने हर किसी को दंग कर दिया.

Grabbing the opportunity with both hands 💪#MitchellMarsh brings up a splendid hundred to kick off his Ashes campaign 🔥💯#SonySportsNetwork #TheAshes #Ashes2023 #RivalsForever #ENGvAUS pic.twitter.com/OjvSXl5gJ5

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 6, 2023