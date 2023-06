Ashes 2023: इंग्‍लैंड की ‘Bazball’ क्रिकेट धरी की धरी रह गई और ऑस्‍ट्रेलिया ने चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्‍लैंड (England vs Australia) को एजबेस्‍टन में खेले गए एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट में 2 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली. मैच भले ही ऑस्‍ट्रेलिया ने जीता हो लेकिन पांचों दिन दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. कई मौकों पर बेन स्‍टोक्स की टीम ‘एडवांटेज’ की स्थिति में नजर आई लेकिन मुश्किल समय में अपने प्रदर्शन को ऊंचाई पर पहुंचाना ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेट का स्‍वभाव है और मंगलवार को कप्‍तान पैट कमिंस (Pat Cummins)और नाथन लायन (Nathan Lyon) ने नौवें विकेट के लिए अविजित 55 रन की साझेदारी करके इसे साबित किया. इसी साझेदारी ने ऑस्‍ट्रेलिया को जीत दिलाई.

संभवत: इंग्‍लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्‍सन (Ollie Robinson) का ऑस्‍ट्रेलियाई लोअर ऑर्डर को लेकर तीखा कमेंट इंग्‍लैंड की हार का कारण बना, एजबेस्‍टन टेस्‍ट के नतीजे के बाद क्रिकेट जगत में यह चर्चा आम है. माना जा रहा है कि इस ‘ओछे कमेंट’ ने ऑस्‍ट्रेलिया के निचले क्रम के बैटर्स में और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भर दी. ऑस्‍ट्रेलिया के पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों को रॉबिन्‍सन की बात को गलत साबित करना था और उन्‍होंने शानदार अंदाज में यह कर दिखाया.

दरअसल, मैच के तीसरे दिन, इंग्‍लैंड के इस स्‍पीड स्‍टर ने एक तरह से कमिंस की टीम के लोअर ऑर्डर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ऑस्‍ट्रेलिया के पास तीन नंबर 11 बैटर हैं. नाथन लॉयन, स्‍कॉट बोलैंउ और जोश हेजलवुड पर कमेंट करते हुए यह बात कही गई थी.

Would the England seamer be regretting his day three comments?#Asheshttps://t.co/3i0EA6j3cX

— cricket.com.au (@cricketcomau) June 21, 2023