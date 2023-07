नई दिल्‍ली. एशेज सीरीज (Ashes-2023) के लार्ड्स टेस्‍ट में इंग्‍लैंड के बैटर जॉनी बेयरस्‍टो (Jonny Bairstow) के आउट होने से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. इसका असर चिर प्रतिद्वंद्वी माने जाने इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के रिश्‍तों पर भी पड़ा है. मामले में बेन स्‍टोक्‍स की टीम के समर्थन में उतरते हुए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने आउट करने के तरीके खेल भावना के खिलाफ बताया था. इस सवाल पर कि क्‍या ब्रिटेन के पीएम, ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के इस ‘कृत्‍य’को खेल भावना के विपरीत मानते हैं, पीएम के प्रवक्‍ता ने कहा था-हां. प्रवक्‍ता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री इस मामले में बेन स्‍टोक्‍स से सहमत हैं, जिन्‍होंने कहा कि जिस तरीके से ऑस्‍ट्रेलिया ने मैच जीता, उस तरह से वे कभी भी जीतना नहीं चाहेंगे.

I’m proud of our men’s and women’s cricket teams, who have both won their opening two #Ashes matches against England.

Same old Aussies – always winning!

Australia is right behind @ahealy77, @patcummins30 and their teams and look forward to welcoming them home victorious

— Anthony Albanese (@AlboMP) July 3, 2023