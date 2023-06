नई दिल्‍ली. Ashes 2023: एशेज सीरीज-2023 में फिलहाल चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड (England vs Australia)के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है. रविवार को तीसरे दिन खेल की समाप्ति पर दूसरी पारी में इंग्‍लैंड की दूसरी पारी के दो विकेट गिराने के चलते ऑस्‍ट्रेलियाई टीम भले ही कुछ मजबूत स्थिति में हैं लेकिन इंग्‍लैंड पलटवार करने में सक्षम है. कोच ब्रेंडन मैक्‍कुलम और कप्‍तान बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes)की अगुवाई में इंग्लिश टीम अब वैसी नही रह गई है जब वह जरा से दबाव में बिखर जाया करती थी. ‘Bazball’ क्रिकेट के रूप में खेल में आक्रामकता का शुमार कर इंग्‍लैंड ने पिछले कुछ समय में ‘काउंटर अटैक’ करके विपक्षी टीम को हैरानी में डाला है.इसी आक्रामक शैली के बल पर टीम ने जुलाई 2022 में बर्मिंघम में ही खेले गए 5वें टेस्‍ट में भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराकर की थी.

एक समय था जब ‘Bazball’ को इंग्‍लैंड की ओर से छोड़ा गया एक शिगूफा ही माना जा रहा था लेकिन बर्मिंघम टेस्‍ट के पहले तीन दिन में इंग्लिश टीम ने जैसा खेल और अप्रोच दिखाया है, रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) भी उससे बेहद प्रभावित हुए हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान पोटिंग ने ICC Review के ताजा एपिसोड में संजया गणेशन से बातचीत में कहा, “क्‍या Bazball चल पाएगा? क्या वे ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ इस अंदाज में खेलने के लिए पर्याप्त साहस जुटा पाएंगे, मुझे लगता है कि हमें इन सब सवालों का जवाब मिल गया.उन्‍होंने वह तरीका दिखाया हे, जिस तरह से वे खेलना चाहते हैं.” पोंटिंग ने दो उदाहरणों के जरिये अपनी बात समझाने की कोशिश की है.

एशेज की पहली ही गेंद पर चौका जड़ना ऐसी ही अप्रोच

उन्‍होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि (ओपनर) जैक क्राली (Zak Crawley) टेस्ट मैच की पहली गेंद में यह दिखाने की कोशिश की. एशेज सीरीज की पहली ही गेंद पर ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान पैट कमिंस की गेंद पर कवर्स में चौका मारना ऐसी ही अप्रोच है.आप ऐसा हर दिन नहीं देखते. यह आने वाले समय और मौजूदा इंग्लैंड टीम के रवैये में बदलाव का बड़ा संकेत है.’ इसके अलावा टेस्‍ट के तीसरे दिन जब उस्‍मान ख्‍वाजा (Usman Khawaja) शतक बनाकर मजबूती से बढ़ रहे थे जब स्‍टोक्‍स ने फील्‍ड की सजावट में अलग सोच और गेंदबाजी रणनीति में नई सोच दिखाई. उन्‍होंने ख्‍वाजा के आसपास छह फील्‍डर खड़े करके उन परी दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया.

SIX catchers in and the plan works

Khawaja gone for 141.

COME ON ENGLAND! #EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/6MLJcQxzCX

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023