Ashes, AUS vs ENG: फैन ने LIVE मैच में घुटने पर बैठ किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, जानें क्या मिला जवाब- VIDEO

नई दिल्ली. एफिल टॉवर के सामने हर साल ना जाने कितने प्रेमी जोड़े एक-दूसरे को प्रपोज करते हैं और अपने प्यार के रिश्ते के आगे बढ़ाते हैं. लेकिन क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में सबके सामने अपने प्यार को प्रपोज करना भी पिछले काफी वक्त से चल रहा है. कई प्रेमी जोड़ों ने लाइव क्रिकेट मैच के दौरान अपने पार्टनर को प्रपोज किया है. इस खूबसूरत लम्हें को कैमरा कैद करता है और पूरी दुनिया इस जोड़े के प्रेम की गवाह बन जाती हैं. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में एशेज सीरीज 2021-22 का पहला मैच (Ashes Series) खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन एक लड़के ने स्टैंड्स में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया.

भले ही मेहमान टीम के लिए कठिन समय था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन दबाव बनाना जारी रखा था. लेकिन इस बीच स्टेडियम में एक फैन ने सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दी. दरअसल, इस फैन ने घुटने के बल बैठकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की जर्सी पहने हुए अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया. इस समय ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट के नुकसान पर 413 रन पर खेल रहा था. ट्रेवस हेड मजबूत शतकीय पारी खेल चुके थे. वीडियो में लड़की पहले तो हैरान दिखी, लेकिन फिर उसने ‘हां’ में सिर हिलाने में देर नहीं लगाई. कैमरे ने हग और किस के साथ इस रोमांटिक लम्हें को कैद किया.

स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने इस कपल के तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया. जब यह घटना हो रही थी और लड़का हाथ में अंगूठी लिए घुटनों के बल बैठा हुआ था तो स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर लिखा आता है- डिसीजन पेंडिंग. सौभाग्य से, कुछ सेकंड के बाद लड़की ने हां कर दी और स्टेडियम में निर्णय की घोषणा की गई. सभी खुशी से झूम उठे.

यह पहली बार नहीं है कि एशेज टेस्ट के दौरान गाबा में इस तरह का प्रपोज करना पहली बार देखा गया है. 2017 में वापस भी ब्रिस्बेन में भी एक जोड़े ने ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच के बीच ऐसा ही कुछ किया था. माइकल नाम के एक लड़के ने एक घुटने पर बैठकर तोरी नाम की लड़की को प्रपोज किया था.

