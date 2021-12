Ashes Series: डेविड वॉर्नर ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 5वीं बार नोबॉल पर हुए आउट, 4 शतक और एक अर्धशतक लगाया

ब्रिसबेन. डेविड वॉर्नर (David Warner) ने एशेज सीरीज में शानदार आगाज किया है. वे पहले टेस्ट की पहली पारी में (Ashes Series) 94 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि वे टेस्ट करियर के 25वें शतक से चूक गए. मैच में वॉर्नर काफी भाग्यशाली रहे. वे 17 रन बनाकर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की गेंद पर बोल्ड हो गए थे. लेकिन यह गेंद नोबॉल हो गई थी. मैच में समाचार लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन 6 विकेट पर 240 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड ने पहली पारी में 147 रन बनाए थे. इस तरह से मेजबान टीम को 93 रन की बढ़त मिल चुकी है और 4 विकेट शेष हैं.

डेविड वॉर्नर के लिए यह 5वां मौका है, जब वे नोबॉल पर आउट हुए और बड़ा स्कोर बनाया. 2014 में वे भारत के खिलाफ नोबॉल पर आउट हुए थे. तब वे 66 रन पर थे. इसके बाद उन्होंने 145 रन की शानदार पारी खेली थी. 2016 में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 81 रन पर जीवनदान मिला और वे 144 रन बनाने में सफल रहे. फिर 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 99 रन पर बचे और 103 रन बना डाले. 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर उन्हें 56 रन पर जीवनदान मिला. उन्होंने तब 154 रन बनाए थे. अब वे 94 रन बनाने में सफल रहे.

Each of Ben Stokes’ first four deliveries to David Warner was a no-ball 👀@copes9 | #Ashes pic.twitter.com/kcyNrYHSYr

— 7Cricket (@7Cricket) December 9, 2021