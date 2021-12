नई दिल्‍ली. एशेज सीरीज (Ashes Series) में इंग्‍लैंड की टीम लगातार दूसरा मैच हार गई. 5 टेस्‍ट मैचों की सीरीज में इंग्‍लैंड टीम ऑस्‍ट्रेलिया (England vs Australia) के हाथों 0-2 से पिछड़ गई है. इंग्‍लैंड को ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों दूसरे टेस्‍ट मैच में 275 रन से हार का सामना करना पड़ा. इंग्लिश कप्‍तान जो रूट (Joe Root) दूसरे टेस्‍ट मैच के दौरान 2 बार चोटिल हो गए. एक बार तो चौथे दिन नेट प्रैक्टिस के दौरान और दूसरी बार मैच के दौरान वो चोटिल हो गए थे, इसके बावजूद वो टीम की हार टालने के लिए संघर्ष करते रहे.

ऑस्‍ट्रेलिया ने पहला टेस्‍ट मैच 9 विकेट से जीता था. जबकि दूसरे मैच में भी टीम ने बड़े अंतर से जीत हासिल की. दूसरे मैच में इंग्‍लैंड को जीत के लिए 468 रन का लक्ष्‍य मिला था, जवाब में रूट की टीम 192 रन ही बना पाई. चौथे दिन नेट प्रैक्टिस के दौरान रूट को उनके साथी खिलाड़ी ने ही चोटिल कर दिया था. टीम के थ्रो डाउन स्‍पेशलिस्‍ट की एक गेंद प्रैक्टिस में उनकी ग्रोइन में लग गई. जिसके बाद वह दर्द से तड़प उठे थे.

Ahh Nasty Blow I Can Feel The Painn 😉 #Ashes #ENGvAUS #JoeRoot #AshesTest pic.twitter.com/X3hXASuIaX

मैच में इंग्लिश टीम लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी तो 22 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए थे. जिसके बाद रूट क्रीज पर आए. रूट मैच बचाने की कोशिश कर रहे थे. उन्‍होंने एक छोर को संभाले रखा था. दिन का खेल खत्‍म होने से 2 ओवर पहले एक बार फिर उनके साथ हादसा हो गया.

Absolute scenes in the commentary box, completely losing it watching Joe Root run #Ashes pic.twitter.com/0CoJCSPTKD

— 7Cricket (@7Cricket) December 19, 2021