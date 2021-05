The Ashes: 9 दिसंबर से होगी शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया की टीम घर में 10 साल से नहीं हारी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia and England) के बीच एशेज सीरीज (The Ashes) की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी. अंतिम टेस्ट पर्थ (Perth) में खेला जा सकता. 1995 के बाद पहली बार होगा जब एशेज सीरीज का फाइनल टेस्ट सिडनी के बाहर होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगले हफ्ते टीम का पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है. इंग्लैंड में खेली गई पिछली सीरीज 2-2 से बराबर रही थी. ट्रॉफी अभी ऑस्ट्रेलिया के पास है.ऑस्ट्रेलियाई अखबार The Age की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई टीम के सीजन की शुरुआत नवंबर में अफगानिस्तान टीम की मेजबानी के साथ शुरू होगी. पहली बार दोनों देश टेस्ट मैच के बहाने एक दूसरे के आमने-सामने होंगे. ये मुकाबला होबार्ट में खेला जाएगा. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला टेस्ट मैच एशेज सीरीज के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के लिए वाॅर्मअप भी होगा, जिससे पैट कमिंस, डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को अपनी तैयारियों को परखने में मदद मिलेगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम घर में एशेज सीरीज 10 साल से नहीं हारी है और लगातार दो सीरीज जीती है. अंतिम बार उसे 2011 में मिली थी.रिपोर्ट के मुताबिक, एशेज सीरीज शुरुआत 9 दिसंबर से ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर होने वाले पहले टेस्ट मैच के साथ हो सकती है. इसके बाद दूसरा टेस्ट डे-नाइट होगा, जो कि एडिलेड में खेला जाएगा. हालांकि, इसकी तारीख पर मुहर लगना अभी बाकी है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक खेले सभी डे-नाइट टेस्ट जीते हैं. मेलबर्न और सिडनी बॉक्सिंग डे और न्यू ईयर टेस्ट की मेजबानी करेंगे. अंतिम टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा. सिडनी में न्यू ईयर टेस्ट की शुरुआत 5 जनवरी से हो सकती है जबकि फाइनल टेस्ट पर्थ में 14 जनवरी से शुरू हो सकता है. यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर खेलेंगे आईपीएल? बताया भविष्य का प्लान ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सीरीज इसलिए भी अहम है क्योंकि उसे अंतिम सीरीज में भारत से हार मिली थी. चार मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से जीती थी. एशेज के रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 335 मुकाबले खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 136 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड को 108 मैच में जीत हासिल हुई है. 91 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.