नई दिल्‍ली. एशेज सीरीज (Ashes Series) में ऑस्‍ट्रेलिया टीम शानदार स्थिति में है. पहला टेस्‍ट मैच जीतने के बाद दूसरे टेस्‍ट मैच में भी ऑस्‍ट्रेलिया की स्थिति काफी मजबूत है. एडिलेड में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 473 रन पर अपनी पहली पारी घोषित की. जवाब में इंग्‍लैंड पहली पारी में 236 रन ही बना सका. ऑस्‍ट्रेलिया ने पहली पारी में 237 रन की मजबूत बढ़त हासिल कर ली.

हालांकि ऑस्‍ट्रेलिया के पास फॉलोऑन का भी विकल्‍प था, मगर मेजबान ने फिर से बल्‍लेबाजी का फैसला लिया और अपने गेंदबाजों को राहत की सांस लेने दी. तीसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक मेजबान ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए और लीड को 290 रन की कर ली थी. यहां से मेजबान को जीत नजर आने लगी.

Steve Smith’s wife catches him shadow batting at 1am in their hotel room.

📸 Instagram/dani_willis #Ashes pic.twitter.com/5COJlUWiJt

— Nic Savage (@nic_savage1) December 18, 2021