नई दिल्‍ली. चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्‍लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में ‘विजय रथ’ पर सवार ऑस्‍ट्रेलियाई टीम (England vs Australia) के स्‍टार प्‍लेयर स्‍टीव स्मिथ (Steven Smith)के लिए गुरुवार से हेडिंग्‍ले में शुरू होने वाला तीसरा टेस्‍ट मैच बेहद खास होगा. स्मिथ के करियर का यह 100वां टेस्‍ट होगा और इसे शानदार पारी से यादगार बनाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. लॉर्ड्स में सीरीज के दूसरे टेस्‍ट की पहली पारी में 34 वर्षीय बैटर ने शतकीय पारी खेली थी. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम शुरुआती दोनों टेस्‍ट जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है.

99 टेस्‍ट में 59.56 के बेहतरीन औसत से 9113 रन बना चुके स्मिथ की गिनती आधुनिक क्रिकेट के महान बल्‍लेबाजों में की जाती है. 100वां टेस्‍ट किसी भी प्‍लेयर के लिए खास होता है, ऐसे में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम भी स्मिथ को जीत का तोहफा देना चाहती है.100 वें टेस्‍ट से पहले टीम के साथी प्‍लेयर उस्‍मान ख्‍वाजा, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन,नाथन लॉयन, पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड ने स्मिथ की टेस्‍ट क्रिकेट की पसंदीदा पारी चुनी. इन सभी ने एकमत से एशेज 2019 में एजबेस्‍टन टेस्‍ट में दोनों पारियों में खेली गई शतकीय पारियों के पक्ष में राय दी है. स्मिथ में इस टेस्‍ट में पहली पारी में 142 (219 गेंद, 16 चौके व दो छक्‍के)और दूसरी पारी में 142 रन (207 गेंद, 14 चौके) बनाए थे.

“I’ve seen him play some good ones”

Ahead of his 100th Test at Headingley this week, we asked Australia’s Test squad to pick the best innings they’d ever seen from Steven Smith … and there was a clear winner #Ashes pic.twitter.com/9UF2RwODta

